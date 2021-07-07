"Пустой год" испанского искусства

В Мадриде вновь открылась ARCO — одна из крупнейших выставок-ярмарок современного искусства. Карантин удачно кончился как раз к её 40-летию. Традиционный сезон этой ярмарки — февраль, но в последние годы у всех всё идёт не по плану. В ARCO рады уже тому, что есть.

Марибель Лопес, директор ARCO:

"ARCO отражает многогранность мира искусства. Здесь есть любые формы: и картины, и видео, и скульптуры. Сюда нужно прийти хотя бы просто из любопытства. Всё, что нужно — прийти и глядеть во все глаза".

За полтора года за закрытыми дверями оказалось непросто выжить, а теперь предстоит едва ли не более трудная задача — вновь привлечь не только посетителей, но и покупателей с продавцами.

Хайме Веласкес, Euronews:

"ARCO открывается вновь на фоне непростого восстановления рынка искусства. После "пустого года", вызванного пандемией Covid-19, здесь думают над тем, чем привлечь 220 частных коллекционеров и организации, чьи представители планируют посетить выставку в ближайшее время".

Обычно больше половины работ, представленных на ARCO — из самой Испании. Сейчас даже мадридским художникам там не выставиться: "пустой год" больно ударил им по карману.

В районе Карабанчель на юго-западе Мадрида во время пандемии стихийно организовался новый квартал художников. Падение доходов из-за карантина заставило их искать более дешёвые варианты. Многие, особенно молодёжь, снимают помещения и жильё вскладчину. Теперь в некогда рабочем пригороде — четыре десятка художественных студий.

Некоторые нашли во всём происходящем источник вдохновения: новое место, новый опыт и новые знакомства сподвигли их на создание новых произведений искусства.

Ким Мартин Хампфри, художница:

"Мне и правда пришлось из-аз карантина отменить уже запланированную выставку. Но с другой стороны, этот перерыв, во всяком случае для меня, оказался весьма продуктивным — в творческом смысле".

Но если художникам не попасть в галерею — а ведь и посетителям туда тоже было не попасть — то почему бы зрителям не прийти прямо к художнику? Проект в Карабанчеле начался с обычных дружеских визитов; вскоре выяснилось, что так можно найти ценителей и покупателей не менее эффективно, чем традиционным способом.

Карлос Картайшо, CORNER GALLERY & STUDIO:

"Публика требовала права приходить прямо в мастерские художника чтобы увидеть работы в процессе создания, чтобы напрямую общаться с художниками. Чтобы видеть, как они работают и творят. И вот итоговый результат можно увидеть в галерее. Он привлекает большое внимание".

Обитатели Карабанчеля говорят, что пандемия и карантин не смогли заставить их бросить искусство. "Пустой год" принёс им не только потери, но и новые источники вдохновения.