Президент Гаити застрелен в своей резиденции

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на среду в своей резиденции. Как сообщается в правительственном коммюнике, "около часа ночи группа неизвестных, часть из которых говорили по-испански, совершили нападение на президента республики и смертельно его ранили". Кроме того, пострадала и первая леди Гаити.

Это не первое покушение на Моиза, вступившего в должность президента в 2017 году. В октябре 2018-го во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, Моиз подвергся обстрелу. Президент серьезно не пострадал и был эвакуирован в безопасное место. Трое сотрудников охраны получили ранения.

Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года. В феврале этого года его оппоненты стали настаивать на том, чтобы Моиз ушел в отставку. Однако президент утверждал, что срок его полномочий истекает в феврале 2022 года, поскольку он вступил в должность не сразу, а через год после выборов.

После отказа Моиза уйти в отставку тысячи гаитян вышли на акции протеста, которые сопровождались беспорядками.

Это не первое покушение на Моиза, вступившего в должность президента в 2017 году. В октябре 2018-го во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, Моиз подвергся обстрелу. Президент серьезно не пострадал и был эвакуирован в безопасное место. Трое сотрудников охраны получили ранения.

Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года. В феврале этого года его оппоненты стали настаивать на том, чтобы Моиз ушел в отставку. Однако президент утверждал, что срок его полномочий истекает в феврале 2022 года, поскольку он вступил в должность не сразу, а через год после выборов.

После отказа Моиза уйти в отставку тысячи гаитян вышли на акции протеста, которые сопровождались беспорядками.