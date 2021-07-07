Жители стран Северной Европы изнывают от жары

Норвежские метеорологи зафиксировали самую высокую в этом году температуру - плюс 34 градуса в городке Салтдале, недалеко от Полярного круга. Это всего на 1 и 6 градуса ниже абсолютного температурного рекорда скандинавской страны.

От летнего зноя страдают и жители Кируны - самого северного города Швеции. Аномальная жара установилась в ряде её регионов. Пляжи Балтийского моря в эти дни усеяны отдыхающими.

В финском природном заповеднике Кево в Лапландии столбик термометра поднялся до самой высокой за последние сто лет отметки - в 33,6 градусов Цельсия.

Синоптики предупреждают: в ближайшее время жара не спадёт. Сохраняется высокий риск лесных пожаров.

В июне волна тепла накрыла часть северного полушария. От неё уже пострадали ряд регионов России, а также Канада и США.

Эксперты связывают погодный феномен с изменением климата на планете и глобальным потеплением.