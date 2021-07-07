Джим Меллон: «Через 10 лет молочных продуктов больше не будет»

Мы встретились с Джимом Меллоном, миллиардером и филантропом, когда он был в Дубае (где он проводит целые месяцы, называя этот город новым Гонконгом). Он выступал в фонде «Будущее Дубая» на такие темы как аграрная революция и долголетие.

Свои взгляды на новую аграрную революцию он изложил в книге «Законы му». Он выступает за радикальный отход от нынешней модели интенсивного животноводства, которое, по его словам, ответственно за 20% выбросов парниковых газов в атмосферу. Сократить эти выбросы призван переход на индустриальное производство мяса с помощью клеточной технологии на основе растительного сырья.

Миллиардер уверен, что уже через 10 лет молочные продукты, в том виде, как мы их знаем сейчас, исчезнут. Их заменят синтетические продукты. Половина всего мяса и рыбы будет производится с помощью новых технологий. Профессия животновода — отмирающая.

Джим Меллон возглавляет фармацевтическую компанию Juvanessence, которая обещает в течении 10 лет лекарства, устраняющее из организма старые клетки. Это поможет значительно улучшить здоровье стариков. Это позволит высвободить огромные средства, которые сейчас тратятся на медицинскую помощь пожилым людям и потратить их на их более эффективную социальную адаптацию. Он также советует всем поколениям есть меньше сахара и других вредных продуктов, чтобы избежать заболевания диабетом и появления старческого слабоумия.