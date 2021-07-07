На Гаити объявили осадное положение и траур

На Гаити введено военное положение и объявлен двухнедельный траур после убийства президента республики.

Ситуацию контролируют армия и полиция, заявил исполняющий обязанности премьер-министра, призвав сограждан "объединиться для защиты демократии".

Жовенель Моиз, возглавлявший страну с 2017 года, был застрелен неизвестными в ночь на среду в своей резиденции в Порт-о-Пренсе. Первая леди Гаити получила огнестрельные ранения. Мартин Моиз госпитализировали в критическом состоянии.

Клод Жозеф, и.о. премьер-министра Гаити:

"Я только что председательствовал на внеочередном заседании совета министров, и мы решили объявить осадное положение на территории страны".

Как сообщили гаитянские официальные лица, нападение было хорошо спланировано и осуществлено группой иностранных наёмников. За помощью в их поимке власти обратились к США.

"Нам нужно больше информации, но происходящее там вызывает серьёзное беспокойство", - сказал Джо Байден. Американский лидер, как и многие представители международного сообщества осудили убийство главы островного государства.

"Это преступление создаёт риск нестабильности и эскалации насилия", - написал на своей странице в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Борель.

Сообщается, что Совбез ООН проведёт экстренное заседание по Гаити в четверг.