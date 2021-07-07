Ever Given свободен: застрявший контейнеровоз отправился по назначению

Контейнеровоз Ever Given поднимает якорь и покидает Египет после ста дней ареста: управление Суэцкого канала и японские владельцы судна достигли мирового соглашения о компенсации.

В марте 400-метровый Ever Given — один из крупнейших контейнеровозов в мире — застрял поперёк канала, вызвав самую большую в истории корабельную пробку. Убытки для мировой торговли достигали 10 миллиардов долларов в сутки. Попытки разблокировать движение увенчались успехом спустя шесть дней.

Изначально управление Канала требовало в качестве компенсации почти миллиард долларов; в мае требования снизили вдвое. Официально сумма, которая позволила сторонам пойти на мировую, не разглашается. ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что японцы заплатят 540 миллионов долларов, частью в рассрочку, а также подарят Суэцкому каналу новый буксир.

Сейчас Ever Given идёт в сторону Роттердама, куда должен был прибыть почти четыре месяца назад.