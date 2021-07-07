Каннский кинофестиваль: открытие и возвращения

На Лазурный берег Франции вернулись звёзды кино, вновь разостлана красная ковровая дорожка - Каннский фестиваль, который был отменён в прошлом году из-за пандемии, вновь готов представить на суд зрителей лучшие открытия большого экрана.

В официальную конкурсную программы отобраны более 60 фильмов со всех континентов. Среди членов жюри, которое возглавляет Спайк Ли, на этот раз большинство составляют женщины.

Одно из событий нынешнего кинофорума - долгожданное возвращение Леоса Каракса, который не снимал фильмов вот уже девять лет а на все расспросы отвечал, что не считает себя "ни режиссёром, ни кинематографистом", а что "в душе" он "несостоявшийся певец, композитор, и рок-звезда, как Дэвид Боуи". Каракс остался верен себе и вернулся с новой нетипичной, как часто говорят о его произведениях, картиной - "Аннет". В этом музыкальном фильме сыграли Адам Драйвер и Марион Котийяр.

События развиваются в современном Лос-Анджелесе, где у комика и оперной певицы, красивых, богатых и знаменитых, появляется необычный ребёнок, Аннет, который меняет их судьбы. Великолепные съёмки, тонкая режиссура и мастерская игра актёров делают эту ленту одним из основных претендентов на награды, а возможно и на Золотую пальмовую ветвь.

Ежедневно жюри и зрители будут просматривать два фильма из конкурсной программы. Имена победителя и лауреатов станут известны 17 июля.

Фред Понсар, Euronews:

"После двух лет отсутствия этот год для Каннского фестиваля, особенный, и фильмов на нём будет представлено гораздо больше, чем обычно как во Дворце фестивалей на бульваре Круазетт, так и на других экранах. "Коллекционным изданием" назвал нынешний кинофорум его директор Тьерри Фремо".