Совет ЕС: претензии к стране-председателю

Словения официально начала своё председательство в Совете ЕС на фоне критики в адрес её консервативного правительства.

Словенский премьер-министр Янез Янша отправился в Страсбург, чтобы обнародовать программу действий на ближайшие полгода.

В приоритете - восстановление Евросоюза, антиковидные меры, ускорение процесса расширения сообщества за счёт западно-балканских стран.

Между тем, официальные лица ЕС не преминули напомнить словенскому лидеру о проблемах, связанных с верховенством права в республике.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "Будьте уверены, рациональные меры по борьбе с коррупцией и мошенничеством приняты. Доверяйте свободным СМИ и независимым судам. Я хочу сказать, что это также важно для европейских налогоплательщиков, потому что, в конечном итоге, они финансируют восстановление. Поэтому я рассчитываю на то, что правительство Словении продолжит работу над обеспечением верховенства закона".

С претензиями к главе словенского правительства обратились евродепутаты, упрекнув его в том, что в вопросах демократии позиции Любляны и Брюсселя расходятся, и что страна постепенно примыкает к лагерю Венгрии и Польши.

Софи ин'т Велд, депутат Европарламента, "Обновляя Европу":

"Господин Янша, мы выражаем серьёзную озабоченность по поводу вашей позиции относительно европейских ценностей. Здесь нет никаких недоразумений. Есть нападки на журналистов и свободные СМИ, давление на судебную систему и ваше вмешательство в процесс назначения прокуроров. Это недопустимо".

Ранее группа евродепутатов направила запрос в ЕК о блокировке средств из фондов ЕС Любляне за её отказ выдвинуть представителей в европейской прокуратуре.

Сам словенский лидер отверг обвинения, подтвердив приверженность страны положениям Лиссабонского договора.