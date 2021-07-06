На Камчатке приостановлены поиски в районе крушения Ан-26

На Камчатке в районе авиакатастрофы поисково-спасательная операция приостановлена до утра. Ранее в МЧС сообщили, что обнаружили предполагаемое место крушения в 4 км от аэропорта посёлка Палана, куда направлялся Ан-26. По данным экстренных служб, "Антонов" врезался в скалу, его обломки упали в море, что затрудняет поиски. По другим данным, самолёт заходил со стороны суши, а не моря.

По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж — 28 человек. Официально эта информация пока не подтверждена. В числе пассажиров была руководительница администрации посёлка Палана.

Самолёт, выпущенный в 1982 году, выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского. Связь с ним прервалась во время захода на посадку. В ходе полёта экипаж не сообщал о каких-либо проблемах. Среди причин катастрофы, которые рассматривает следствие — сложные погодные условия: низкая видимость.