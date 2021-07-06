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Россия

Иностранные производители вакцин подали документы на регистрацию в России

 Ольга Кепински
Использованные флаконы из-под вакцины Pfizer/BioNTech в одном из прививочных пунктов в Мюнхене
Использованные флаконы из-под вакцины Pfizer/BioNTech в одном из прививочных пунктов в Мюнхене   -   Авторское право  Matthias Schrader/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Ряд иностранных производителей подал документы на регистрацию своей вакцины на территории России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться", - сказал глава Минздрава.

На сегодняшний день иностранные вакцины, разрешенные к применению в мире, выпускают производители:

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford, Sinopharm, CoronaVac, Janssen/Johnson & Johnson, CanSino Biologics.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник-лайт".

По словам Мурашко, в день от коронавируса в России прививаются до 850 тыс. человек.

Для обеспечения коллективного иммунитета в России поставлена задача вакцинации 60 % взрослого населения, или 68—69 миллионов человек.

По данным на 6 июля 2021 года в России полностью привиты (получили две дозы вакцины) примерно 18,2 млн человек, а с учётом частично привитых — примерно 26 млн человек.