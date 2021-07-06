На Камчатке найдены обломки пропавшего пассажирского самолёта АН-26

Обломки пропавшего пассажирского самолета АН-26 на Камчатке обнаружены. Об этом агентству ТАСС сообщил гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.

"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - сказал он.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что обломки обнаружены недалеко от поселка Палана, а перед падением самолет столкнулся с сопкой.

По предварительным данным, выживших при крушении нет.

Связь с самолетом АН-26 на Камчатке пропала в 10 км от аэропорта поселка Палана. На борту самолета, по данным МЧС, находились 28 человек - 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Самолет выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану и мог упасть в море при заходе на посадку в сложных погодных условиях.

На борту самолета находились преимущественно жители Паланы, сообщает ТАСС. В их числе - глава поселка Ольга Мохирева и чиновники администрации.

В экстренных службах предполагают, что борт мог упасть в море. Согласно одной из версий, это могло произойти из-за ошибки пилотирования при плохой видимости. Ан-26 перестал выходить на связь в 10 км от аэропорта Палана.

По словам источника, примерный район нахождения самолета определен - это прибрежная зона в радиусе 15-25 км от аэропорта.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта"). Кроме того, проверку начала Камчатская транспортная прокуратура.