"Традиция литовского регионального лидерства"

В Литве отметили День государственности, приуроченный к очередной годовщине коронации великого князя Миндаугаса в 1253 году. Выступая на торжественной церемонии по этому случаю президент Литовской Республики Гитанас Науседа заявил, что уже тогда страна сделала первый шаг в сторону западной цивилизации и с тех пор твердо стоит на защите западных ценностей, поддерживая традиции регионального лидерства.

Гитанас Науседа, президент Литвы: "В водовороте истории в конце концов зародилась уникальная традиция литовского лидерства. Следовать четко установленным ценностным принципам, твердо стоять на страже Запада и всегда искать возможности для активности в непосредственной близости от нас - все это остается частью литовской идентичности, поскольку мы продолжаем идти по тропе, намеченной Миндаугасом".

В торжествах принял участие президент Европейского совета Шарль Мишель, посетивший границу с Беларусью на фоне наплыва мигрантов, а также президент Украины Владимир Зеленский, поблагодаривший Литву за поддержку в конфликте с Россией и назвавший ее надежным и незаменимым партнером.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Сегодня Украина защищает свою государственность, суверенитет и территориальную целостность. И все это время на этом сложном пути Литва является нашим надежным и незаменимым партнером. Литва одной из первых осудила аннексию Крыма Российской Федерацией, Литва первой официально заявила о готовности поддержать вступление Украины в Европейский Союз. И мы всегда будем об этом помнить, мы всегда будем за это благодарны".

Праздник по традиции сопровождается спорами о преемственности наследия Великого княжества Литовского. В Беларуси первого и единственного литовского короля считают своим и называют его Миндовгом.