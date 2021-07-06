Лидеры КНР, ФРГ и Франции обсудили бизнес и пандемию

Лидеры КНР, Германии и Франции в формате видеоконференции обсудили состояние отношений между ЕС и Пекином, вопросы предоставления китайских кредитов африканским странам, а также поговорили о международной торговле, защите климата и биоразнообразия, борьбе с пандемией коронавируса и распределении вакцин.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к выстраиванию стабильных и сблансированных отношений и заявил, что Китай стремится к собственномму развитию и не намерен посягать на интересы других стран.

В ходе разговора Эммануэль Макрон и Ангела Меркель также потребовали справедливой конкуренции для европейских компаний в Китае. Си цЦиньпин, в свою очередь, предложил европейским лидерам обеспечить недискриминационное отношение к китайскому бизнесу.

Париж также выступил за скорейшее возобновление двустороннего авиасообщения с Пекином на основе принципа взаимности.

В ходе встречи президент Франции и канцлер ФРГ заявили о своей озабоченности положением в области прав человека в Китае.