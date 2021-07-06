Игристое вино или шампанское? Во Франции намерены отстаивать наименование

Шампанское — это французское наименование. Об этом заявил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди. Он также сообщил, что власти Франции продолжат обсуждать с правительством РФ условия использования этого наименования на российском рынке. А Еврокомиссия обещает предпринять необходимые шаги для защиты прав европейских производителей.

"Мы сейчас тщательно изучаем текст этого закона, чтобы понять все возможные последствия. Но мы обратились с призывом к французским и европейским дипломатам связаться с властями России и попросить позволить нам использовать наше наименование, которое мы бережем как зеницу ока", — говорит представитель Межпрофессионального комитета вин Шампани Шарль Гомер.

Согласно поправкам, принятым к закону о регулировании алкогольной продукции, поставляемые в РФ напитки из региона Шампань должны именоваться "игристым вином", а наименование "шампанское". можно использовать только для российской продукции.

"Я не думаю, что это каким-то образом будет выгодно для российского шампанского. Дело в том, что потребитель, который пьет шампанское, знает, что это — шампанское, потребитель, который пьет российское игристое вино, знает, что это — российское игристое вино. Это разные потребители и они очень редко пересекаются", — отмечает Леонид Рафаилов, основатель и генеральный директор компании "АСТ", поставляющей французскую винодельческую продукцию на российский рынок.

Между тем люксовый французский производитель Moët Hennessy согласился использовать для своих напитков наименование "игристое вино" для поставок в Россию.

В Кремле заявляют, что должны и будут поддерживать российское виноделие.