На кинофестиваль с ПЦР-тестом

Международный Каннский кинофестиваль проводится в условиях строгих санитарных мер из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

По решению оргкомитета, для присутствия на площадках киносмотра каждые 48 часов необходимо предоставлять отрицательный тест на коронавирус либо сертификат о вакцинации препаратами, утвержденными в Евросоюзе. Вентиляционное оборудование будет действовать в непрерывном режиме, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. Дирекция Дворца фестивалей и конгрессов распорядилась ограничить число зрителей в залах. На всей территории фестиваля посетителям строго предписано носить маски

"на улицах города маску можно не носить, но как только вы попадает внутрь фестивального пространства , на красную дорожку, обязательно нужно надеть маску. На лестнице мы не увидим объятий и поцелуев. Мы хотим проявить осторожность и показать пример", — говорит генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.

В этом году фестиваль пройдет без большинства традиционных вечеринок, а проход по красной дорожке будет не таким масштабным как обычно. Но коронавирус не повлиял на программу — устроители просмотрели в общей сложности 2800 кинолент. Только 24 из них приглашены участвовать в основном конкурсе.