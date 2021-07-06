В Австрии судят бывшего вице-канцлера
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе предстал перед судом по делу о коррупции. Слушания начались во вторник в Венском окружном суде.
Политика обвиняют в том, что он, будучи председателем ультраправой Австрийской партии свободы, предложил своему знакомому - директору частной клиники пластической хирургии - госсубсидии в обмен на ежемесячную спонсорскую помощь в размере 10 тысяч евро.
Это подтверждает их SMS-переписка, которая имеется в распоряжении следователей. В одном из сообщений Штрахе прямо спросил своего собеседника: "какой конкретно закон вам нужен?"
Как сообщил адвокат, его подзащитный отказался давать "публичные комментарии во время судебного разбирательства", которое должно завершиться в пятницу. Штрахе грозит от шести месяцев до пяти лет тюрьмы.
Поводом для начала масштабного расследования послужил скандал, прогремевший в 2019 году. СМИ опубликовали видео переговоров тогдашнего вице-канцлера Австрии с предположительно племянницей российского олигарха.
На записи Штрахе обещает её фирме госконтракты в строительстве в обмен на финансовую поддержку АПС в период избирательной кампании.
Дело, получившее название "Ибица-гейт", привело к его отставке, распаду правящей коалиции правых и ультраправых сил и досрочным парламентским выборам.
Сумки Chanel, частные самолёты, секс-услуги - помимо дела о коррупции, суд в Вене рассматривает также обвинения, выдвинутые против Ханса, в хищении партийных средств на сумму полмиллиона евро.
Сам он неоднократно утверждал, что стал жертвой клеветнИческой кампании.