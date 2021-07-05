В Великобритании отменят всё

В Великобритании окончательно откажутся ото всех коронавирусных ограничений — включая социальное дистанцирование и маски. Произойдёт это, по планам правительства, уже 19 июля.

Глава правительства Борис Джонсон надеется на темпы вакцинационной кампании: по его словам, все совершеннолетние британцы будут полностью привиты к середине сентября.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Будет позволено открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам, будут отменены ограничения на число посетителей домов престарелых, на концертах, в театрах, на спортивных мероприятиях. Мы отменим социальное дистанцирование и обязательное ношение масок, однако вы можете вполне продолжать следовать этим правилам, особенно в случаях роста заражений или если вы тесно общаетесь с незнакомыми людьми или пользуетесь общественным транспортом".

Среди врачей и специалистов далеко не все поддерживают курс кабинета, учитывая, что в последнее время заболеваемость в королевстве постоянно растёт, распространяется штамм "Дельта". С опаской поглядывают на остров и европейские соседи, некоторые из которых рассматривают возможность прекратить сообщение с Великобританией.

На этом фоне сообщается, что герцогиня Кембриджская Кейт удалилась на десятидневную самоизоляцию — из-за предположительного контакта с заболевшим. Из-за этого она не сможет сопровождать супруга на ряде мероприятий, в том числе на полуфинале Англия-Дания в Лондоне.