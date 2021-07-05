Умер режиссёр Владимир Меньшов

Известный режиссёр Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни. Ранее он проходил лечение от коронавируса. Об этом сообщил концерн "Мосфильм".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

Ранее режиссер вместе с супругой были госпитализированы с COVID-19. Вера Алентова до сих пор находится в больнице.

Владимир Меньшов получил всемирную известность и как режиссер, и как актер. За свой второй полнометражный фильм "Москва слезам не верит" он был удостоен "Оскара". За ним последовали лирическая комедия "Любовь и голуби" и комедия "Ширли мырли".

Среди актерских работ Меньшова - маг Гесер из "Ночного дозора", маршал Жуков из "Ликвидации", Фарсук Фарсейкин из Generation "П".

Дочь кинорежиссера, известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова поделилась печальной новостью в своем Instagram.

Соболезнования родным и коллегам режиссера выразил президент России Владимир Путин.

Вместе с Меньшовым ушла великая эпоха советского кино. Это был человек огромного масштаба во всех его проявлениях. Так прокомментировал смерть режиссера гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

"О Владимире Валентиновиче Меньшове можно говорить бесконечно, потому что это был огромного масштаба человек. Во всех его проявлениях. Необыкновенный, страстный, темпераментный, неравнодушный, художник, режиссер, актер - все в нем сочеталось. И колоссальный талант. Вместе с ним ушла великая эпоха советского кино, потому что Владимир Валентинович был советским человеком до мозга костей. В нем сочеталось советское и русское - он был, конечно, большой русский патриот и, в то же время, советский человек, и никогда не отрекался от этого, любил это в себе", - сказал собеседник ТАСС.

Прощание с Владимиром Меньшовым состоится 8 июля в Большом зале Дома кино. По предварительной информации, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве.