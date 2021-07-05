37 "врагов свободной прессы"

"Репортёры без границ" назвали имена врагов свободы прессы. В список из 37 имён попали государственные руководители, которые, по мнению неправительственной организации, жёстко преследуют журналистов и максимально осложняют их работу. При этом у каждого, как отмечено в докладе, "свой индивидуальный стиль".

Впервые в перечне оказался представитель Евросоюза: это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. С момента вступления в должность он планомерно, по словам "Репортёров", ставил под контроль независимые СМИ и сейчас практически добился своего, вытеснив критиков своего правительства на небольшие онлайн-порталы.

Ещё один "новичок" списка — Мохаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии: это королевство "Репортёры без границ" называют крупнейшей в мире тюрьмой для журналистов, где власти не терпят вообще никаких свободных СМИ.

Впервые "врагом" стал и бразильский президент Жаир Болсонару, которого критикуют за "грязную риторику" вокруг пандемии и карантинных мер.

К России и Китаю у "Репортёров" отношение особое: из этих стран в перечень вошли сразу по два человека. Президенты — Владимир Путин и Си Цзиньпин — в списке уже давно. В этом году к ним присоединились региональные руководители: глава Чечни Рамзан Кадыров и глава автономного Гонконга Кэри Лам.

В числе "врагов" впервые оказались сразу две женщины: вместе с Кэри Лам это премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед.