Папа римский проведет в больнице неделю

Папа римский Франциск проведет в больнице после операции не менее семи дней, при отсутствии осложнений. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола. По его словам, понтифик, которому накануне была проведена операция под общим наркозом на толстой кишке, чувствует себя хорошо. Он в сознании и дышит самостоятельно.

О госпитализации Франциска для проведения плановой операции симптоматичного стеноза стало известно в воскресенье. Отмечается, что 84-летний папа отличается достаточно крепким здоровьем.

Джорджия Орланди, Euronews: _"В воскресенье, за несколько часов до госпитализации он радостно приветствовал публику на площади Святого Петра и сообщил, что в сентябре отправится в Венгрию и Словакию. Папа Франциск был помещен в больницу ДжемЕлли в Риме для проведения операции, которую Ватикан назвал плановой. По словам представителей Ватикана, папа римский страдал от заболевания, представляющего собой воспаление, которое может привести к сужению внутренних стенок кишечника. _

По мнению экспертов процедура, описанная Ватиканом, является довольно стандартной. Также известно, что папа Франциск не отменял своих планов за несколько дней до объявления, но понятно, что он находится в том возрасте, когда любая операция очень серьезна. Не считая некоторых проблем с дыханием, болей в ногах и спине, состояние здоровья Франциска в целом хорошее. В последние несколько часов президент Маттарелла и премьер-министр Италии Марио Драги пожелали ему полного выздоровления".