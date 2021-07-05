Еврокомиссия не согласна с "российским шампанским"

Еврокомиссия не согласна с утверждённым 2 июля в России законом о виноделии и предпримет необходимые шаги для защиты прав европейских производителей, сообщил в понедельник представитель исполнительного органа ЕС. В Брюсселе признали, что новый российский закон "повлияет на экспорт вина" из Европы, но отказались уточнить, какие именно ответные меры могут быть приняты.

Ранее Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC) назвал "неприемлемым" закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в России. Его представители призвали дипломатов Франции и Евросоюза приложить необходимые усилия для того, чтобы он был пересмотрен, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление организации. CIVC утверждает, что "закон не обеспечивает получение российскими потребителями чёткой и прозрачной информации о происхождении и характеристиках вина". Организация намерена проводить консультации с российскими властями по вопросу использования наименования "шампанское" на территории России и добиться своего. Её сопредседатели Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали членов комитета приостановить поставки в Россию.

Песков: "закон о виноделии должен выполняться"

Закон, оговаривающий в том числе определения игристого вина и шампанского в России, должен выполняться. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя развернувшуюся в выходные полемику вокруг будущих поставок продукции французского производителя предметов роскоши, в том числе вин и крепких спиртных напитков, LVMH.

Представитель Кремля воздержался от "детальных комментариев по этой теме", но уточнил, что "история с названиями совсем давняя, во-многом еще ... из советских времен". Песков отметил, что "российское виноделие - это отрасль экономики, которая быстро и качественно развивается, несмотря на все кризисные моменты". Поэтому, подчеркнул представитель Кремля, "она должна и будет всячески поддерживаться".

2 июля Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в России. Его полное название - Федеральный закон № 345-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Наибольшее внимание специалистов и импортёров в 76-страничном документе привлекла новая формулировка пункта 5-го первой статьи, где говорится, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии.

Непосредственно коснулся тех, кто поставляет алкогольную продукцию в Россию, и подпункт 7-й второй статьи, где слова "(в том чиле водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки" предыдущуго закона 1995 года о госрегулировании оборота спиртного заменили слова "(в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское".

Таким образом, после принятия нового закона поставляемая в Российскую Федерацию продукция Moët Hennessy должна именоваться "игристым вином".

Россия присваивает торговую марку "шампанское"

"Россия присваивает торговую марку "шампанское" - под таким заголовком вышли в субботу французские газеты, в том числе "Монд". Автор статьи подчёркивает, что новый закон переворачиват ситуацию с ног на голову, отказывая французскому, то есть исконному, шампанскому в праве так именоваться и заставляя производителей маркировать напиток как "игристое вино". Принятый 2 июля текст отмахивается и от общепринятого понятия "апеллясьон" - свода правил, определяющих винодельческую территорию, обязательные для неё условия выращивания винограда и способы производства вина, отмечают эксперты. Как отметили в Межпрофессиональном комитете вин Шампани, закон перечёркивает "20 лет переговоров на эту тему между Еврокомиссией и Москвой".

Не исключено, что поэтому первая реакция винодельческого филиала LVMH, производящего и поставляющего в Россию шампанское Moët et Chandon, Veuve Cliquot и Dom Perignon была довольно резкой. В субботу вечером Леонид Рафаилов, основатель и генеральный директор компании «АСТ», поставляющей французскую винодельческую продукцию на российский рынок, сообщил агентству Франс Пресс, что получил от Moët Hennessy письмо, в котором его информировали о "приостановке" поставок на неопределенный срок с целью найти "оптимальное решение". В соответствии с новым законом, французский холдинг должен изменить категорию и маркировку продукции.

В воскресенье подразделение LVMH выпустило коммюнике, в котором сообщило, что возобновит "в ближайшее время" поставки шампанского в Россию, изменив на этикетках название на "игристое вино". "Входящие в Moët Hennessy производители шампанского всегда соблюдали законы во всех странах, где вели торговлю, - говорится в документе, - поставки возобновятся, как только продукция будет приведена в соответствие с новым законом РФ".

Эксперты отмечают, что 13 % из 50 миллионов литров игристых и шампанских вин, импортируемых в Россию каждый год, приходится на Францию. Доля Moët Hennessy на этом рынке составляет 2 % .