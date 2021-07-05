Самый масштабный за последние 60 лет лесной пожар на Кипре удалось взять под контроль — на помощь пришла авиатехника из Израиля и Греции.

Погибли четверо граждан Египта, которые работали на ферме в деревне Оду. Огонь охватил горные районы Кипра. Разрушены десятки домов, повреждены линии электропередачи. Пламя также уничтожило многочисленные сосновые и оливковые рощи. Жители 10 населенных пунктов эвакуированы. Власти ЕС выразили свои соболезнования и пообещали предоставить любую необходимую помощь.

По подозрению в поджоге арестованы 67-летний фермер, который отвергает свою причастность к произошедшему. Поводом к задержанию послужили сообщения о том, что он сжигал на своём участке сухую траву.