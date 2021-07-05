Новое лицо социалистов Болгарии

До парламентских выборов в Болгарии осталось меньше недели, и основные игроки завершают свои кампании. Как ожидается, на политическом ландшафте будут доминировать новые силы. Между тем старейшая партия страны, Социалистическая, пытается возродиться. Недавно она отметила свое 130-летие. Каждый год социалисты проводят съезд у подножия полуразрушенного монумента на горе Бузлуджа - святыни болгарских коммунистов.

Дамиан Воденичаров, Euronews: "Социалистическая партия некоторое время находилась в упадке, особенно после последних всеобщих выборов в апреле, когда она потеряла более 10% избирателей. Сейчас она пытается заявить о себе как о партии, выступающей против истеблишмента".

Лидер партии Корнелия Нинова говорит, что пытается изменить манеру управления.

Корнелия Нинова, президент БСП: "Я начала сложную реформу внутри партии. Мы ввели мандаты как для членов парламента, так и для президента. Председатель избирается прямым голосованием, чтобы исключить тайные сделки внутри партии. Раньше узкий круг решал, кто должен быть у власти. И из-за этого я подвергалась нападкам".

Нинова обвиняет бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в коррупции и пособничестве олигархам. Однако в 2013 году сама Социалистическая партия выдвинула и избрала медиамагната и олигарха Деляна Пеевски главой могущественной службы безопасности страны. Нинова лично голосовала за него и не считает это ошибкой.

Корнелия Нинова: "Я не могу согласиться с обвинениями в решениях, которые в прошлом не принимали ни я, ни моя команда. Я отвечала за Социалистическую партию в течение последних четырех лет и несу полную ответственность за каждое решение и каждый шаг, который мы сделали за это время. Вы можете спросить меня о чем-угодно за последние четыре года".

На предстоящих парламентских выборах Социалистическая партия рассчитывает набрать около 15% голосов, что поставит ее на третье место.