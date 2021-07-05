Борис Джонсон намерен отменить санитарные ограничения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует объявить об отмене оставшихся санитарных ограничений несмотря на рост выявленных случаев заражения коронавирусом и критику научных советников власти.

Британское правительство рассчитывает на успех прививочной кампании, так как 86% населения уже получили первую дозу вакцины. Благодаря иммунизации число госпитализаций остается достаточно низким, а за день отмечается не больше 20 смертей среди инфицированных

"В правительстве заявляют, что наступило время позволить людям самостоятельно принимать решения, например о необходимости ношения маски, за исключением больниц, где это требование останется обязательным. Через две недели бары и рестораны смогут отменить дополнительные меры безопасности, откроют двери ночные клубы. В отношении международных поездок сохранятся определенные ограничения. Бориса Джонсона поддерживает его новый министр здравоохранения Саджид Джавид, который допустил, что могут появиться новые штаммы коронавируса, но люди должны сами находить возможность с этим справляться. Но в правительстве есть и советник, который смотрит на ситуацию по-другому и предупреждает, что Соединенное Королевство может стать инкубатором новых вариантов. Премьер-министр все время напоминает британцам, что пандемия еще не закончилась и в ближайшие недели число случаев заражения будет раст и, но теперь люди должны сами проявить благоразумие", — передает корреспондент Euronews Тайг Энрайт.