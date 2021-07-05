Баку: взрыв грязевого вулкана

МЧС Азербайджана с воздуха наблюдает за извержением грязевого вулкана, который вызвал большое беспокойство в Баку. Накануне вечером в социальных сетях появились кадры пламени в море: очевидцы предполагали, что это взрыв и пожар на нефтяной платформе. Однако государственная нефтяная компания Азербайджана заявила, что все её объекты работают в штатном режиме, ни о какой аварии не сообщалось.

К утру вертолёт МЧС обнаружил грязевой вулкан на небольшом островке Дашлы в 30 км от Баку. По словам спасателей, извержение постепенно затухает. Урозы жизни людей и инфраструктуре никакой нет.

Грязевые вулканы часто встречаются в районе Апшеронского полустрова. Один из крупнейших в мире, Локбатан, расположен прямо на окраине Баку.