Бразилия: масштабные протесты против Болсонару

"Людям - вакцину, президенту - импичмент". Многотысячные акции протеста прошли в крупных городах по всей Бразилии в субботу.

Участники обвинили Жаира Болсонару в проведении "провальной политики" по борьбе с пандемией, сокрытии её масштабов, должностных преступлениях, связанных с закупкой и распределением вакцин против коронавируса.

"У парламентской комиссии есть информация о том, что Болсонару некомпетентен, виновен в геноциде, коррумпирован. Он знал о махинациях, но ничего не предпринимал", - говорит демонстрантка.

"Более полумиллиона человек погибли. Тому, о чём знали все, найдено объяснение - всё дело в коррупции. Позволять такому правительству оставаться у власти - это безумие", - считает женщина.

"Мы не можем больше это терпеть. Правительство отрицает факты, совершает действия, идущие вразрез с наукой. Оно виновно в смерти более 500 тысяч бразильцев. Международному сообществу это хорошо известно. Люди протестуют не только в Бразилии, во всём мире", - уверен манифестант.

Ранее Верховный суд страны начал уголовное расследование в отношении президента, который обвиняется в совершении должностного преступления при закупке индийской вакцины Covaxin. Её могли осуществить по сильно завышенной цене. Сам Жаир Болсонару обвинения отвергает.