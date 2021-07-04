Папу римского прооперировали

Папа римский Франциск перенёс хирургическую операцию на кишечнике. Её сделал профессор Серджио Альфьери.

За несколько часов до госпитализации в римскую больницу Джемелли, 84-летний понтифик приветствовал публику на площади святого Петра в Ватикане, совершил традиционную воскресную молитву, сообщив о своих планах посетить в сентябре Венгрию и Словакию.

Ночь папа проведёт в больнице в палате на 10-ом этаже. Он прибыл сюда около 15 часов на машине в сопровождении лишь водителя и одного из ближайших сотрудников.

Когда Хорхе Бергольо, будущему папе Франциску, был 21 год, ему удалили верхнюю долю правого легкого из-за плеврита. У понтифика есть также проблемы с бедром и бывают приступы радикулита, но за исключением простуды, которая вынудила папу отменить приёмы в самом начале эпидемии, его здоровье не вызывало особых опасений.Сам он заверял, что после операции на лёгких никогда не чувствовал усталости или одышки, которые ограничивали бы его в деятельности.

У больницы Джемелли всё воскресенье дежурили журналисты, а верующие молятся за здоровье понтифика и шлют на сайт Святого престола сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Президент Италии Серджио Маттарелла, находящийся с визитом во Франции, направил папе слова поддержки

Джорджия Орланди, Euronews:

"Новости разлетелись по миру молниеносно, как вспышка, и хотя это несложное хирургическое вмешательство, требующее всего нескольких дней госпитализации, из-за которого папа даже не стал отменять свои обязательства перед операцией - тем не менее, возраст понтифика вызывает беспокойство, и верующие переживают за него".