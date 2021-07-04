Крушение военного самолёта: десятки погибших и пострадавших

В результате крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо по меньшей мере 29 человек погибли и 50 пострадали. Воздушное судно разбилось в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны.

На борту находились военные из города Кагаян-де-Оро, всего 92 человека, в том числе три пилота и пять членов экипажа.

По предварительным данным, во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего возник пожар.