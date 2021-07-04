Кипр в огне

На юге Кипра бушуют лесные пожары, который уже назвали самыми крупными в известной человечеству истории острова. Огнём охвачены 50 кв. км территории. Погибли по меньшей мере 4 человека - по данным кипрского МВД, это были египетские рабочие с фермы в районе Оду. Эвакуированы несколько деревень.

Распространению пламени способствует сильный ветер и жара - вот уже неделю как столбики термометров достигают отметки в +40 градусов по Цельсию.

Подозревается, что причиной возгорания стал поджог.