"Национальное объединение" не меняет лидера

Несмотря на поражение на региональных выборах во Франции, ультраправые не меняют ни курс, ни лидера. Марин Ле Пен переизбрали председателем "Национального объединения".

На партийном съезде в Перпиньяне за неё - единственно кандидата - проголосовали 98% делегатов.

Политик, возглавляющая движение с 2011-го, заявила, что на год снимет с себя полномочия для участия в президентских выборах в апреле.

Марин Ле Пен, глава партии "Национальное объединение": "Десять лет спустя (после того, как меня избрали председателем партии), нельзя не признать, что в мире, полном потрясений, среди руин старого строя, на постоянно меняющемся политическом ландшафте, когда все неопределенно и вызывает вопросы , нам удалось зарекомендовать себя как оплот надежности, стабильности и, я считаю, доверия для миллионов наших соотечественников".

Не только занять президентское кресло имеет целью Марин Ле Пен. Она активно ищет союзников в рядах европейских единомышленников.

В пятницу глава "Нацобъединения" и ряд других ультраправых и консервативных партий Европы опубликовали совместное заявление, назвав его первым шагом к созданию "великого союза в Европарламенте".

В числе "подписавшихся" - лидеры венгерского "Фидес" Виктор Орбан, итальянской "Лиги" Маттео Сальвини, глава испанского "Голоса" Сантьяго Абаскаль, основатель польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Своей главной целью пока ещё неформальный альнс провозгласил реформирование Евросоюза.