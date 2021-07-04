Лукашенко мстит Евросоюзу

На фоне растущей напряжённости между Евросоюзом и Беларусью Литва объявила чрезвычайное положение из-за рекордного притока мигрантов: 160 из них проникли в балтийскую республику из соседней Беларуси только за последние 24 часа и были задержаны пограничниками.

Это самый высокий суточный показатель за последние 6 месяцев, а общее число задержанных с начала января достигло 1098, что более чем в 12 раз больше, чем в предыдущем году. В Вильнюсе преполагают, что белорусские власти закрывают глаза или даже поддерживают переправку нелегалов до границы из аэропорта Минска, который принимает несколько еженедельных рейсовы из Ирака и Турции. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в пятницу, что это месть Лукашенко за общую позицию ЕС по отношению к белорусским властям.

"Нас беспокоит растущий день ото дня поток мигрантов. Это создает проблемы для государства и пограничных служб", - говорит замначальника пограничной службы Литвы Видас Макаитис.

В Пабраде, который долгое время был основным местом размещения мигрантов в Литве, в июне развернули дополнительный палаточный городок, чтобы принять до 1000 человек. Но он быстро заполняется, и задержанных переводят в некоторые другие районы.

Ужин мигрантов в лагере в Пабраде Mindaugas Kulbis/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Евросоюз обещает помочь Вильнюсу справиться с возросшим в последнее время притоком нелегальных мигрантов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в форсировании нелегальной миграции из Беларуси в Литву прослеживается "политический мотив".

"Налицо явный пример политически мотивированных действий. Европейская комиссия и Европейский союз будут рядом с Ливтой в эти трудные времена", - сказала фон дер Ляйен, сообщив, что на помощь литовским коллегам направлены сотрудники пограничного агентства Евросоюза Frontex .

Большинство мигрантов не имеют документов и ходатайствует о предоставлении убежища в Литве. Вильнюс активизирует контакты с Багдадом, чтобы завершить оформление документов на репатриацию тех, чьи заявления будут отклонены.

В конце мая белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с давлением на него со стороны Евросоюза после инцидента с самолетом Ryanair. Он заявил,что из-за санкций Запада у его страны больше нет ни сил, ни ресурсов, чтобы предотвратить миграционные потоки в Европу.