Сход оползня в Японии: поиски выживших

Вторые сутки японские спасатели, пожарные и военные разгребают тонны грязи и обломков в надежде найти выживших после схода оползня в городе Атами, что в 90 километрах от Токио.

Экстренные службы продолжают фиксировать сообщения от заблокированных в своих домах людей.

Стихия унесла жизни по меньшей мере двух человек. В субботу вызволить из под завалов живыми удалось 19 местных жителей.

Власти распорядились об эвакуации 35-тысячного населения курорта.

"Сработала сирена, предупреждающая об оползне, но я и подумать не мог, что всё настолько плохо. Когда я вышел, вокруг всё грохотало, я увидел огромные обвалы", - рассказывает очевидец.

Полностью разрушены или повреждены порядка 130 домов. Тысячи жителей префектуры Сидзуока остались без электричества.

Из-за непрекращающихся ливней в регионе сохраняется риск наводнений и новых оползней.