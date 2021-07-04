Пожары на Кипре: власти обратились за помощью к ЕС

Лесные пожары бушуют на юге Кипра. Огонь охватил горную часть острова. Горят жилые дома в населённых пунктах в районах курортных городов Лимасола и Ларнаки.

Жители нескольких десятков деревень эвакуированы. Сообщается о гибели по меньшей мере четырёх человек.

Ситуацию усложняет засуха и 40-градусная жара.

Власти признали, что не справляются с тушением и обратились за помощью к ЕС. Израиль и Греция уже направили на борьбу с огнём авиацию.

По подозрению в причастности к пожару задержан местный житель. Поводом для этого послужили сообщения о том, что он сжигал на своём участке сухую траву.

Масштабы ущерба ещё предстоит оценить, но правительство назвало пожар крупнейшим на Кипре за последние десятилетия.