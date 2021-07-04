Россия наращивает темпы вакцинации от коронавируса

Распространяющийся в мире индийский вариант коронавируса ("Дельта") вызывает беспокойство у специалистов и национальных правительств. Самая надежная защита от инфекции - иммунизация, подчеркивают врачи. Россия, на фоне тяжелой эпидемической ситуации, наращивает темпы вакцинации, но число зараженных пока растет. За сутки положительный тест на коронавирус получили 25142 человека. Это максимальное значение со второго января. Главными очагами эпидемии в стране остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ: "Мы переживаем очень опасный период этой пандемии. В странах с низкими темпами вакцинации, ужасающие сцены переполненных отделений больниц, снова становятся нормой. Ни одно государство на Земле еще не миновала опасность. Вариант "Дельта" очень грозный; он продолжает эволюционировать и видоизменяться, что требует постоянной оценки и тщательной корректировки ответных мер систем общественного здравоохранения".

Всплеск инфекций отмечен в испанском автономном регионе Каталония: за три дня коронавирусом заразились пять тысяч человек. Пока это не привело к большому числу госпитализаций. Между тем растет число заболевших среди молодых людей.

"Мы сохраняем спокойствие и принимаем необходимые меры предосторожности", - поясняет 27-летний Томас. "Мы стараемся держаться группы, с которой пришли, не общаемся с другими людьми. Если мы видим, что в определенный момент людей слишком много, и они не дистанцируются друг от друга, мы или уходим, или надеваем маски. Вот так мы со всем этим справляемся".

В Австрии молодежь ринулась в ночные клубы, куда теперь пускают привившихся от коронавируса, переболевших и тех, у кого есть отрицательный тест на инфекцию. У одной из венских дискотек публике пришлось стоять в очереди три часа. "Это ничто. Мы ждали открытия полтора года!", - говорят посетители.