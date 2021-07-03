Ватикан начинает судебный процесс

Ватикан объявил о начале судебного процесса по делу о незаконных финансовых операциях c недвижимостью за рубежом. Обвинения предъявлены 10 бывшим должностным лицам, среди которых и некогда могущественный кардинал Анджело Беччу, бывший префект ватиканской Конгрегации по канонизации - ранее он уже отказался от кардинальских привилегий. Первое судебное заседание состоится 27 июля.

Якопо Скарамуцци, корреспондент Askanews и La Stampa в Ватикане:

"На мой взгляд, папа пошёл на очень эффектный шаг: в первый раз на суд выносятся внутренние дела, что, без сомнения, исторические событие в Ватикане. Я уверен, что этот процесс не оставит Ватикан без изменений. Я уверен, что из-за этого дела возникнут конфликты, как сейчас - так и в будущем".

В октябре 2019 года еженедельник L'´Espresso опубликовал конфиденциальное распоряжение экс-главы службы безопасности Ватикана об отстранении от должностей 5 влиятельных служащих Римской курии по подозрению в нецелевом использовании 350 млн евро из фондов Святого престола и в покупке недвижимости за границей, в том числе в Лондоне.

Разразившийся скандал привёл к резкому сокращению пожертвований в пользу Ватикана и побудил папу Франциска лишить Государственный секретариат возможности распоряжаться фондом.