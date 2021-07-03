В Канаде сбросили статуи британских королев

В Канаде на фоне скандала, разразившегося вокруг католических школ для детей индейцев, поджигаются церкви и совершаются другие акты вандализма. В Виннипеге (провинция Манитоба) представители коренных народов Канады и им сочувствующие сбросили статуи британских королев Виктории и Елизаветы II. Памятники были установлены перед зданием законодательного собрания Манитобы. Сначала протестующие облили монументы краской, а затем с помощью веревок свалили их с пьедестала.

Дэнни Смит, начальник полиции: "Я полагаю, что все мы - на стороне тех, кто поддерживает коренное население страны. Но мы все же не ожидали, что кто-то будет заниматься вот такими немирными делами. Я думаю, что все активисты, вовлеченные в протесты, рассчитывают на мирные демонстрации. Неправильно, чтобы это приводило к порче имущества, или оборачивалось насилием по отношению к другим людям".

С конца мая в Канаде на территории нескольких бывших школ для детей индейцев были обнаружены более тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Детей в эти интернаты забирали принудительно с целью интеграции в канадское общество. С воспитанниками обращались плохо, зачастую они голодали и умирали от инфекционных болезней. По последним данным, так погибли более 3 тысяч несовершеннолетних.