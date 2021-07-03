Полвека без Джима Моррисона

Поэт, певец, бунтарь... В разных странах мира вспоминают солиста американской рок-группы The Doors Джима Моррисона. Полвека назад он умер в Париже в возрасте 27 лет. В столице Франции Моррисон провел всего несколько месяцев. Кладбище Пер-Лашез, где покоится музыкант, по иронии судьбы, было одним из его любимых мест. В субботу здесь собрались поклонники исполнителя.

Коллин: "Это очень волнующе - быть здесь, вспомнить Джима Моррисона, показать ему, ну в некотором смысле, может быть, он где-то там, понимаете, блуждает поблизости, показать ему, что его не забыли, что мы признаем его талант и тот факт, что он был блестящим человеком, на самом деле. Он действительно был гением, да".

Дутуар: "Джим Моррисон оказал на меня влияние в юности, и Doors были нашими героями с детства. Поэтому для меня большая честь быть здесь, посетить Джима".

По официальной версии, певец умер от сердечного приступа в квартире на улице Ботрейи в районе Марэ. Журнал Rolling Stone включил Джима Морриона в список 100 величайших певцов всех времён.