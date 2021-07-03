Европа прощается с одноразовым пластиком

Использование одноразового пластика в Европе окончательно запрещено. Об этом написали на своих страничках в "Твиттере" Еврокомиссия и еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс. Соответствующий закон, принятый ещё в 2019 году, обязывал все государства ЕС удалить с рынка такие изделия и больше не производить их к 3 июля 2021 года. В течении 12 месяцев будет ещё позволено продать скопившиеся ранее запасы, но затем запрет полностью вступит в силу.

Бельгийский евродепутат Фредерик Рис поясняет:

"Это касается всех пластиковых столовых приборов: сюда входят тарелки, ножи, вилки. Запрещены также палочки для водушных шаров, ватные палочки, палочки для размешивания кофе. А ещё эти знаменитые оксо-разлагаемые пластиковые пакеты - это немного сложное слово, проще сказать, как именно они разлагаются. Он создают в океане своего рода слизь, которая токсична. Это происходит и при разложении одноразового пластика, в том числе контейнеров для пищевых продуктов и напитков из вспененного полистирола - это тот самый лёгкий фриголит, пенопласт, часто используемый в фаст-фудах".

Более 80% отходов, загрязняющих моря и океаны - это пластик. Сделанные из него изделия используются зачастую вего лишь раз, а затем выбрасываются. Вероятность того, что они попадут в моря, гораздо больше, чем для изделий многоразового пользования. Пластик, накапливающийся в морях, океанах, на пляжах представляет большую опасность для морской фауны и здоровья человека, .