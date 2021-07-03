Принудительный труд в Китае: Пекин отвергает обвинения

Французская прокуратура проводит расследование в отношении ряда известных мировых модных брендов по подозрению в использовании принудительного труда уйгурского населения в китайской провинции Синьцзян.

Ранее Госдепартамент США распространил ежегодный доклад о торговле людьми, в котором Китай относится к категории стран, действия которых не соответствуют американским стандартам.

В Пекине назвали этот доклад клеветой. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил: "Мы неоднократно подчеркивали, что так называемый принудительный труд в Синьцзяне — это ложь, состряпанная небольшим количеством антикитайских элементов в США и некоторых других странах, с целью внесения разлада в Синьцзяне и сдерживания Китая. Мы решительно выступаем против вмешательства внешних сил во внутренние дела Китая посредством вопросов, связанных с Синьцзяном, и надеемся, что стороны, имеющие к этому отношение, не будут одурачены ложью о так называемом принудительном труде".

С жалобой против компаний Uniclo, Zara, Maje Sandro и Skechers во французскую прокуратуру обратились неправительственные организации.

По оценкам ООН и правозащитников, в последние годы более миллиона мусульман в Китае были задержаны и помещены в трудовые лагеря в Синьцзяне.