Космическая гонка миллиардеров

Миллиардеры рвутся в космос: космическая гонка теперь — противостояние не сверхдержав, а богатейших бизнесменов. Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон объявил, что окажется в космосе 11 июля — на 9 дней раньше своего конкурента из Blue Origin, Джеффа Безоса.

Брэнсон поднимется за пределы атмосферы на ракетоплане. На борту впервые будет полный экипаж — шесть человек, сотрудников Virgin, во главе с Брэнсоном:

"Я всегда был мечтателем. Мама учила меня никогда не сдаваться, даже если я хочу долететь до звёзд. В июле наша мечта станет реальностью, и мы будем рады разделить свой восторг со всеми вами".

Джефф Безос, основатель Amazon и один из богатейших людей мира, планирует оказаться в космосе более традиционным путём: ракета + капсула New Shepard. Но его полёт тоже будет суборбитальным. Вместе с ним планируют отправиться его брат, 82-летняя лётчица Уолли Франк и некий неизвестный, купивший место за 28 миллионов долларов.