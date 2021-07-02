Последний визит Меркель в Лондон

Ангела Меркель в последний раз посетила Великобританию в качестве канцлера.

Одна из главных тем — так и не разрешённый вопрос о торговых отношениях после "брексита", из-за Северной Ирландии. Канцлер Германии — в числе тех лидеров, которые не спешат сильно критиковать Великобританию за односторонние шаги; в Лондоне не скрывают, что надеются с помощью Меркель смягчить позицию остальных европейцев.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Я лично считаю, что мы можем найти практичное решение в рамках Североирландского протокола в том виде, как он был подписан, — которое с одной стороны сохранило бы целостность единого рынка, а с другой, конечно же, предложило бы решения, приемлемые для людей. Хорошая новость в том, что срок действия продлён ещё на три месяца, и за это время мы определённо сможем найти прагматичное решение. Я смотрю на это с оптимизмом".

Говорили и о коронавирусе: Меркель призывает запретить полёты из Великобритании, опасаясь дальнейшего распространения штамма "Дельта". Джонсон, наоборот, хотят снять ограничения:

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Позиция Великобритании ясна: у нас есть определенные мероприятия, которые мы проводим очень осторожно и под контролем, проверяя всех, кто туда приходит. Главным же является то, что здесь, в Великобритании, с помощью программы вакцинации мы построили серьёзную защитную стену иммунитета против болезни".

Тайг Энрайт, Euronews:

"Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня в последний раз посетила Великобританию, но никаких существенных прорывов не произошло. Обе стороны были внимательны и вежливы, но все знают, что будет дальше: после сентября мнение Ангелы Меркель о Борисе Джонсоне больше не будет иметь значения. И британскому лидеру придётся очаровывать уже её преемника".