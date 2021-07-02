Обязательная вакцинация: победа над коронавирусом или угроза?

В России зарегистрирован новый максимум смертей от ковида, число заражений резко растет. Эпидемиологи встревожены распространением дельта-варианта и опасаются индийского сценария.

Часть россиян принуждают к вакцинации, москвичей призывают прививаться заново. Поможет ли вакцинация справиться с пандемией? Разбираемся в “Кубе”.

“Я в своё время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения”, - сказал президент Владимир Путин во время ежегодного общения с россиянами.

В нескольких городах России накануне “Прямой линии с Путиным” прошли пикеты против обязательной вакцинации, которую противники называют незаконной.

Валерий Рашкин, член КПРФ: "Ни одного закона в Российской Федерации нет, который гласит, что принуждение может быть!"

Пользователи социальных сетей жалуются на проблемы с работодателями из-за отказа получить прививку - вплоть до угрозы увольнения.

“Правительство Петербурга всерьез обсуждает отказ в ковидных выплатах врачам, не сделавшим прививку. И это в день, когда Путин высказался против обязательной вакцинации населения.

Мы не против вакцинации, мы против манипуляций и ограничения выбора людей”, - пишет “Альянс врачей” в “Твиттере”.

Владимир Путин защитил решения местных Минздравов:

Владимир Путин, президент России: “Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие, средние предприниматели и падают доходы населения”.

Помимо обязательной вакцинации Москва и регионы вводят дополнительные ограничения. Столичные рестораны, которые еще недавно расслабленно принимали гостей, ввели систему QR-кодов.

“Кто не хочет получать QR-код, получит квиркод”, - пошутил над обязательностью антиковидных мер журналист Олег Кашин.

В рунете расцвели сервисы по подделке сертификатов. Роскомнадзор заблокировал 19 сайтов, генерирующих поддельные коды.

А что думаете вы? Поддерживаете ли вы обязательную вакцинацию? Для вас вакцина - угроза здоровью или единственная возможность остановить пандемию?

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