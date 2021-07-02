Новые ограничения на российских курортах

В связи с новой волной COVID-19 в России власти популярных черноморских курортов Краснодарского края ужесточили ограничения для отдыхающих. Заселяясь в отель, теперь нужно предъявлять свидетельство о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или документ об уже перенесённом заболевании. С 1 августа требования станут еще строже, что может негативно отразиться на экономике региона, основанной на туризме.

"Мы собираем сейчас всю информацию об отмене бронирования, о том, что новые бронирования не происходят. Статистику всю эту, естественно, подведём", - говорит заместитель мэра Сочи Ирина Петухова.

Туроператоры Сочи, крупнейшего курорта региона, говорят, что новые ограничения вызывают недовольство у прибывающих туристов, многие из которых не хотят делать прививку на фоне широко распространенного в России скептицизма по поводу ее эффективности. До сих пор с массовыми отменами бронирования в регионе пока не столкнулись, но сохранится ли эта тенденция, зависит от того, сколько потенциальных туристов смогут и захотят пройти вакцинацию к августовским отпускам.

"Больше всего вызывает вопрос вакцинирование. Потому что есть ряд людей - у нас значительная часть общества - которая принципиально не хочет это делать", - говорит Валерий Сычёв, заместитель гендиректора компании "Росюгкурорт".

Четвёртый день подряд в России фиксируется рекорд смертей из-за COVID-19. Москва - лидер по суточным случаям заражения коронавирусом с показателем, превышающим средний по стране в три раза. Но уже 10 регионов приближаются к таким цифрам.

В четверг было зарегистрировано более 23,5 тысяч новых случая заболевания, 672 человека скончались. Власти объясняют новый всплеск недобросовестным отношением россиян к мерам предосторожности, появлением более агрессивных штаммов вируса и нерешительности в отношении прививок - хотя бы одну дозу вакцины получили пока лишь 15% населения страны.