От кого Росгвардия выставит "Заслон"?

Росгвардия впервые проведет крупное оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021" сразу в нескольких регионах России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе учения, которые пройдут с 12 по 30 июля, планируется отработка задач по нейтрализации угроз госбезопасности.

"Учение проводится с целью проверки готовности войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства. В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что учение Росгвардии проводится в целях всесторонней подготовки к совместному с Беларусью стратегическому учению "Запад - 2021", которое пройдет в сентябре этого года.

"К участию в учении привлекаются воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подразделения территориальных управлений Росгвардии. Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом", — поясняет ведомство.

В пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о проведенной масштабной антитеррористической операции при участии спецслужб и силовиков.

"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

"Заслон-2021" станет первым с момента образования столь крупным учением Росгвардии. Ранее тренировки проводились в отдельных регионах. Так, в конце мая росгвардейцы Северо-Западного округа провели учения на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к Евро-2020. В апреле Росгвардия отрабатывала действия спецназа по освобождению захваченных террористами судов в Заполярье.