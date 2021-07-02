Следственный комитет ищет причины самоубийства мэра Коломны

Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели главы подмосковного городского округа Коломна Дениса Лебедева. Об этом сообщила представитель областного главка следственного комитета РФ Ольга Врадий.

Как рассказала Врадий, цель расследования — провести полный комплекс следственных действий и объективно разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее тело Лебедева было обнаружено в собственной квартире. По информации источника РИА Новости, предсмертной записки обнаружено не было.

По данным источника ТАСС, первоначальная версия случившегося — самоубийство. Собеседник агентства сообщил, что политик выпивал в течение нескольких дней перед самоубийством. По его мнению, причиной суицида могли стать личные трудности. В профессиональной деятельности, по словам источника, у Лебедева не было сложностей, он считался успешным руководителем.

46-летний Денис Лебедев занимал должность главы городского округа Коломна с октября 2016 года. По образованию — учитель истории и юрист. В 1990-2000-х годах работал в частных охранных структурах. С 2011 года — депутат Московской областной думы, замглавы комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике.