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Россия

Следственный комитет ищет причины самоубийства мэра Коломны

 Ольга Кепински
СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти мэра Коломны Дениса Лебедева
СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти мэра Коломны Дениса Лебедева   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели главы подмосковного городского округа Коломна Дениса Лебедева. Об этом сообщила представитель областного главка следственного комитета РФ Ольга Врадий.

Как рассказала Врадий, цель расследования — провести полный комплекс следственных действий и объективно разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее тело Лебедева было обнаружено в собственной квартире. По информации источника РИА Новости, предсмертной записки обнаружено не было.

По данным источника ТАСС, первоначальная версия случившегося — самоубийство. Собеседник агентства сообщил, что политик выпивал в течение нескольких дней перед самоубийством. По его мнению, причиной суицида могли стать личные трудности. В профессиональной деятельности, по словам источника, у Лебедева не было сложностей, он считался успешным руководителем.

46-летний Денис Лебедев занимал должность главы городского округа Коломна с октября 2016 года. По образованию — учитель истории и юрист. В 1990-2000-х годах работал в частных охранных структурах. С 2011 года — депутат Московской областной думы, замглавы комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике.