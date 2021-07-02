У берегов Гонолулу на воду сел грузовой Boeing 737

Грузовой самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку на воду у берегов Гонолулу, штат Гавайи (США). Оба пилота спасены, сообщает канал CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации (FAA).

Утверждается, что пилоты сообщили о проблемах с двигателем и пытались вернуться в аэропорт вылета Гонолулу, но были вынуждены сесть на воду.

"Пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены посадить самолет на воду, - заявили в Управлении. - По предварительной информации, Береговая охрана США спасла обоих членов экипажа. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование".

Грузовой Boeing 737 авиакомпании Transair выполнял рейс из Гонолулу на соседний остров Мауи. Уточняется, что самолет был выпущен в 1975 году и не относится к модели Boeing 737 MAX, эксплуатация которой была приостановлена на 20 месяцев после двух смертельных авиакатастроф в 2018 и 2019 годах.

Грузовые самолеты часто имеют солидный срок эксплуатации, так как чаще всего их переоборудуют для перевозки грузов после многих лет использования как пассажирский транспорт.