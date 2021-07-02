Охридское озеро: ЮНЕСКО бьёт тревогу

Охрид. Старинный город в Северной Македонии на берегу самого глубокого и древнего озера на Балканском полуострове. Здесь сохранились многочисленные памятники культуры и истории, античные театры, византийские церкви...

Охридское озеро и его окрестности находятся под защитой ЮНЕСКО. Но экологи бьют тревогу: хаотичные застройки и загрязнение наносят значительный урон уникальной экосистеме и биоразнообразию водоёма.

Организация ООН намерена включить озеро в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения.

Катарина Василеска, представитель "SOS Охрид": "Если ЮНЕСКО вносит то или иное место в список исчезающих объектов, то это плохой знак. Это говорит о том, что государство не выполнило свой долг по защите того, что было признано культурным наследием ЮНЕСКО. Это также означает, что у государства есть шанс исправить ситуацию".

Под давлением ЮНЕСКО власти распорядились о закрытии ряда прибрежных баров и ресторанов. Капля в море - говорят экоактивисты. Берег озера усеян отелями, самостроями, заводами и предприятиями, которые сбрасывают отходы прямо в воду.

Константин Георгиевски, мэр Охрида:

"Мы убрали значительное количество построек. Это бремя, огромная нагрузка и ошибки, которые предстоит исправить".

Охридское озеро находится на границе Северной Македонии и Албании. Двум бедным балканским странам сложно координировать его охрану. Власти разрабатывают план по борьбе с загрязнением и развитию экотуризма. Но на выполнение рекомендаций ЮНЕСКО понадобится не только время, но и большие средства.