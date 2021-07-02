Германия на пороге новой Реформации?

На фоне педофильского скандала, который потряс Католическую церковь в Германии, в ней всё больше набирают вес реформаторские настроения. Чтобы узнать подробности, я побывала в Кёльне, который оказался в центре этих тенденций.

Благословение однополых пар

Флаги ЛГБТ развеваются прямо перед католической церковью Св. Панкратия в Кёльне, на западе Германии. В мае этого года настоятель этого храма Вольфганг Фай провёл здесь публичные церемонии благословения однополых пар со всей Германии. Мероприятие получило название «Любовь побеждает». Мы пообщались с отцом Вольфгангом и Карин, чей брачный союз с другой женщиной, Бриттой, священник благословил 17 мая.

«Я живу со своей женой больше 20 лет, — рассказывает Карин. — В прошлом году мы зарегистрировали гражданский брак. А в 2008 г., когда мы регистрировали партнёрство, мы получили благословение от католического священника, которого после это отстранили от служения. Тогда всё происходило тайно, не при людях. А вера очень важна для меня и моей жены. Нас очень тронул этот выход из подполья. Для нас большая радость это отдаление от Рима, который нас так дискриминировал, отказывая в благословении».

Чем руководствовался Вольфганг Фай, благославляя гомосексуальный союз?

«Когда я был ребёнком, семья состояла из отца, матери и детей. Но сейчас всё по-другому: бывают два отца, две матери, сводные семьи, семьи с единственным родителем. А пастырское служение священника, благословение остаются в центре жизни, в сердцах людей. И мы должны принимать во внимание, оставаясь на стороже, то, что́ происходит вокруг, то, как живут люди. Мы должны изучать современную жизнь и жить вместе с людьми».

Благословение однополых браков, противоречащее учению Римско-католической церкви, это только одно из выражений реформаторских настроений, потрясающих основы немецкого католицизма, раздираемого несколькими педофильскими скандалами. Кёльнский архиепископ Райнер Мария Вёльки оказался под ударом жёсткой критики за то, что задержал публикацию 800-страничного доклада, посвящённому сексуальным домогательствам к малолетним в его диоцезе, самом большом и богатом в Германии.

Отток верующих

Этот случай ещё больше подорвал авторитет католической иерархии в глазах верующих. Каждый день десятки человек приходят в административный суд Кёльна, чтобы подать заявление о выходе из числа прихожан католической церкви. Реестр прихожан ведётся государственным органом, потому что все верующие немцы должны платить специальный налог на содержание церкви, к которой они принадлежат. Разочаровавшись в католической иерархии и вероучении, всё больше немцев покидают эту церковь, не желая больше её поддерживать своими деньгами.

Поток заявлений настолько значителен, что сервер бюро регистрации прихожан кёльнского диоцеза оказался перегружен. По словам пресс-секретаря суда Маурица Штейнебаха, это вынудило бюро увеличить количество приёмов граждан: раньше их было 600 в месяц, а сейчас – 1800. «Для меня это больше не приемлемо, — говорит бывшая католичка Кристина Фишер. — Церковь больше не получит от меня ни поддержки, ни денег».

Борьба за женское священство

Дорис Бауэр на протяжении многих лет играла активную роль в католической церкви. Но год назад она порвала с ней. Сейчас она руководит движением «Мария 2.0», выступающим за радикальное реформирование церкви:

«Сначала движение "Мария 2.0" выступало за расследование причин сексуального насилия и за запрет на служение для всех виновников. Затем мы начали добиваться того, чтобы женщины могли занимать все церковные должности. Мы выступаем против обязательного целибата, каждый должен решать за себя сам. Сексуальная мораль тоже должна измениться — она больше не соответствует миру, в котором мы живём. Она просто отталкивает людей и бесчеловечна».

Католическое духовенство Германии разделилось на консерваторов и реформаторов. В конце 2019 г. Конференция католических епископов Германии и Центральный комитет немецких католиков приняли решение начать открытое обсуждение необходимости реформ. Оно получило название «Соборный путь» (Der Synodale Weg), и должно подвести итоги в 2022 г.

В обсуждение принимает участие Марианна Арндт, которая работает в церкви уже много лет. Каждый месяц она приходит в этот дом престарелых в Кёльне, чтобы произнести проповедь. Но это можно делать только после того, как верующие получили Святые Дары от священника.

По мнению некоторых прихожан, неправильно и несправедливо, что это не может сделать женщина. «Человек — это мужчина и женщина. Таким его создал Бог по своему образу. Я считаю, что это не правильно, что часть человечества не может проповедовать его слово», — комментирует постоялец дома престарелых, куда приходит Марианна, Маттиас Хоффман.

В прошлом мае Марианна участвовала в Дне проповедей, произносимых женщинами, который прошёл в десятке церквей по всей Германии. Участницы этого мероприятия добиваются официального разрешения на произнесение проповеди в храме — что́ может делать только священник:

«В Средние века Церковь обучала девочек читать и писать. Сейчас она должна обеспечить женщинам равные права. Женщины должны иметь равные права и обязанности во всём мире и таким образом изменить его».

Епископы-реформаторы

Реформаторские настроения проникают и в епископат католической церкви Германии. За реформирование структуры и вероучения церкви в частности выступает епископство Эссенское, входящее в состав Кёльнского архидиоцеза. По мнению генерального викария епископства, Клауса Пфеффера, если ничего не менять, церковь окажется без прихожан и молодых священников:

«Волнения и недовольства в самом сердце Католической церкви становятся всё заметнее – даже и без педофильскго скандала. Есть вопрос равных прав для женщин и вопрос о том, почему у нас всё меньше и меньше священников. Что касается однополых пар и гомосексуальных людей, говорить им в лицо, что ваш образ жизни греховен — оскорбительно и обидно. Нам нужно уйти от этого. Нашей церкви будет угрожать распад, если мы не сможем примирить друг с другом различные направления и взгляды. Поэтому мы так настойчиво выступаем за перемены, за реформу, за плюрализм в церкви, за ее большую открытость.Только после этого люди перестанут покидать Церковь».