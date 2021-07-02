Во Франции обсуждают вопрос об обязательной вакцинации медиков

Франция, на фоне распространения в Европе индийского штамма коронавируса ("Дельта"), пытается не допустить ухудшения ситуации и введения локдауна. Очередной карантин приведет к катастрофическим последствиям для экономики, подчеркивают власти.

Премьер-министр Жан Кастекс намерен провести консультации с Госсоветом и Конституционным советом, а так же с парламентскими фракциями по вопросу введения обязательной вакцинации для медперсонала больниц и домов престарелых.

Габриэль Атталь, представитель правительства Франции: "У нас есть оружие против коронавируса. Это прививка. Она работает и показывает отличные результаты, в том числе, по варианту "Дельта". На сегодня, показатель по ежедневному количеству вакцинаций остается на высоком уровне. В течение нескольких дней, после некоторого снижения темпов кампании, число людей, записывающихся на первую дозу вакцины, снова стало расти. Это очень хорошие новости".

В стране от коронавируса по меньшей мере одной дозой вакцины привились 57% специалистов, работающих в домах престарелых и 64% сотрудников госпиталей. В Федерации больниц Франции считают, что этого недостаточно и требуют обязательной вакцинации медиков. Потенциальный закон, полагают СМИ, может коснуться и представителей других профессий - в частности, учителей и работников детских садов.