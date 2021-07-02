Дунаю возвращают поймы

Засухи и наводнения могут стать серьёзной головной болью для многих европейских стран. Чтобы смягчить последствия изменения климата и снизить угрозу паводков экологи предлагают заняться восстановлением речных пойм. Такой проект реализуется на Дунае.

За последние два столетия в Европе были отделены от рек около 70% пойменных террас, в Венгрии этот показатель превышает 90%, — рассказывают экоактивисты. Таким образом добивались улучшения судоходства, увеличивали сельхозугодия, защищали долины от подтопления.

Деятельность человека приводит к сокращению биоразнообразия в поймах, но это не единственная проблема, ведь поймы выполняют важную регулирующую функцию, — рассказывает программа «Живые реки Венгрии» Всемирного фонда дикой природы WWF Андреа Саму:

«Раньше районы в паводковых зонах имели богатую и пышную растительность. Это приносило пользу, ведь вода может оставаться в низинах в течение более или менее длительных периодов, а кроме того растительность поглощает и постепенно испаряет воду, таким образом поддерживая климатический баланс».

Для Венгрии это особенно важно, ведь здесь испаряется больше воды, чем выпадает с осадками. Пойменная растительность могла бы помочь смягчить перепады влажности и предотвратить высыхание почвы. Это было бы полезно и для сельского хозяйства, — говорят экологи. Конечно, восстановление речных экосистем важно и для местной фауны. Близ Будапешта, например, в поймах живут полторы сотни видов птиц. По словам главы Венгерской организации орнитологии и защиты природы Золтана Байора, восстановление долин поможет увеличить их количество:

«Если мы обеспечим источники пропитания и места гнездования для насекомоядных видов в этих поймах, мы сможем создать очень здоровую и пригодную для жизни городскую среду без необходимости убивать насекомых химикатами».

Проект «Пойма Дуная» стартовал 3 года назад. В нём участвуют более 20 организаций из 10 стран. Только вдоль реки Тиса, по оценкам специалистов, можно будет восстановить экосистему на 1,5 тыс. квадратных километров долины, что должно значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе.